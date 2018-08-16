Лула - кандидат, дело за судом

Бразильская Партия трудящихся зарегистрировала находящегося в тюрьме экс-главу государства Лулу да Силву в качества кандидата в президенты на предстоящих выборах. На этот шаг однопартийцы бывшего лидера страны пошли несмотря на то, что по местным законам тем, кто осужден судом второй инстанции, запрещено баллотироваться в президенты.

REUTERS/Ueslei Marcelino

В столице на акцию в поддержку Лулы да Силвы вышли более 10 тысяч человек. Среди них – бывший министр образования, а ныне претендент на пост вице-президента Фернандо Аддад:

"Я бы хотел, чтобы Лула был здесь с нами. Мы представили свою заявку, и мы выиграем. Мы знаем, что происходит в Бразилии. Мы знаем, что Лулу очернили. И мы знаем, что судебный процесс, целью которого с самого начала было отстранение Лулы от участия в выборах, сфабрикован".

Кандидатуру Лулы да Силвы рассмотрит Высший избирательный суд, который имеет право отказать бывшему президенту в праве баллотироваться на новый срок. Известно, что с иском против его выдвижения уже выступила генпрокурор страны.

Экс-глава государства был осужден по делу о коррупции. Но, несмотря на заключение под стражу, он считается фаворитом нынешней президентской гонки.