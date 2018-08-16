Барселона не забыла

Они первыми пришли на помощь тем, кто 17 августа прошлого года в центре Барселоны, на улице Лас-Рамблас, пережили, возможно, самые страшные минуты своей жизни. Тогда в разгар отпускного сезона фургон врезался в толпу, давя детей и взрослых. Погибли 13 человек, свыше ста пострадали.

Кристобал Гарсия, полицейский: "Люди бежали прямо на нас с каким-то общим выражением лица. Мы вышли из машины, многие кричали: "Там, там на рынке стреляют!".... Они имели в виду рынок "Ла Бокерия". Тогда мы с напарником решили взять оружие и лично проверить ситуацию. Мы зашли на территорию рынка и увидели лежащих на полу людей".

Паника нарастала. Врачи "скорой помощи" разыскивали раненых, не зная, не выстрелят ли им в спину.

Даниэль Мартинес, медбрат: "Никто не знал, закончились теракты или нет. Мы думали о собственной безопасности, памятуя о том, что подобные нападения случались в других местах".

За прошедший год Барселона, казалось, ожила: на Рамблас вновь открыты информационные центры для туристов.

Паола Пуйоль, сотрудница информцентра: "Мы очень боялись возвращаться на работу после теракта, но, как оказалось, это было лучшим решением. Вернуться сюда, на место событий - это избавило нас от паники. Разумеется, мы не забыли о случившемся, к нам возвращаются страхи и сомнения, но мы знаем главное - нам надо жить, дышать, работать".

Верховный суд Испании продолжает в деталях расследовать обстоятельства нападения на пешеходов в Барселоне в августе 2017. Три человека остаются под арестом по подозрению в причастности к организации теракта.

Медленно, но верно власти приподнимают завесу секретности. Так, они обнародовали данные о том, как имам испанского города Риполь вербовал молодежь, готовя ребят к радикальным акциям. Впереди - новые подробности!