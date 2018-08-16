Риполь: год спустя

В пятницу исполняется ровно год с момента трагических событий в Барселоне, когда в результате теракта на улице Рамбла погибли 13 человек. В городе Риполе, где жили несколько террористов, по-прежнему не могут прийти в себя и рассказывают, какими вежливыми детьми были будущие убийцы. Знавшие их не понимают, как эти молодые люди могли совершить такое.

"Сначала мы в это не поверили. Мы думали, что ему промыли мозги. Но когда мы увидели кадры, как он выходит на рынок и так хладнокровно убивает людей, мы не поняли, как такое могло произойти? Я пережила это с огромной болью, как и все мы здесь", - говорит жительница Риполя.

Семьи террористов, как и прежде, живут в этом квартале на окраине Риполя. Город не отвернулся от родственников преступников, но их жизнь легкой не назовешь. Местные власти приложили много усилий, чтобы наладить взаимопонимание между представителями разных общин.

Монтсина Лимос, консультант в мэрии Риполя: "Мы очень хотели сделать что-нибудь, чтобы гарантировать, что такого больше не произойдет никогда. Мы разработали модель сосуществования, направленную на то, чтобы изменить наше отношение друг к другу и понять то, что все мы разные, чтобы каждый мог стать лучше".

Мохаммед Эль Онскре, имам: На пороге местной мечети нас встретил новый имам. Его предшественник был назван главным организатором терактов. Именно здесь марокканец Абдельбаки эс-Сати вдохновлял молодых мусульман на убийства. Сегодня, по словам нового имама, здесь говорят и молятся только о мире.

Мохаммед Эль Онскре, имам: "Уже все в порядке, люди забыли о том, что произошло. Да и это могло произойти где угодно. Я не имею никакого отношения к ним и ко всем этим вещам, которыми они занимались. Я приступил к работе со своей семьей, и мы чисты. Я не делаю ничего плохого, и у меня со всеми хорошие отношения".

Эксперты говорят, чтобы двигаться дальше, необходимо открыто обсуждать подобные трагедии - это помогает понять, что на самом деле побудило этих так называемых "хорошо интегрированных" подростков совершить такие нападения. А отсутствие анализа может быть опасным.

Мусса Бурекба, аналитик: "В течение нескольких недель после нападения не было никаких дебатов. И, с нашей точки зрения, такая ситуация очень настораживает, потому что сегодня, никто не может нас заверить в том, что это опять не произойдет и ничто больше не угрожает Каталонии, Испании и всей Европе".