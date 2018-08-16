Путин едет на свадьбу

В Австрии ждут свадьбу и Владимира Путина. Президент России будет гостем на бракосочетании главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Невеста пригласила российского лидера ещё в июне, в ходе его визита в Вену. Накануне в Кремле подтвердили, что Путин заедет на церемонию по дороге в Берлин, где на субботу намечены переговоры с Ангелой Меркель.