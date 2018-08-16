В Австрии ждут свадьбу и Владимира Путина. Президент России будет гостем на бракосочетании главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Невеста пригласила российского лидера ещё в июне, в ходе его визита в Вену. Накануне в Кремле подтвердили, что Путин заедет на церемонию по дороге в Берлин, где на субботу намечены переговоры с Ангелой Меркель.
Путин едет на свадьбу
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Путин едет на свадьбу
Австрийская свадьба вызвала резкую критику со стороны Украины: глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что участие Путина в церемонии дискредитирует нейтральность Австрии, которая больше не сможет считаться посредницей в украинских вопросах.
Карин Кнайсль стала министром иностранных дел при поддержке ультраправой Австрийской партии свободы. И представители этого движения, и сама министр периодически высказывают пророссийскую позицию в некоторых вопросах.
Сам факт подобного приглашения наблюдатели называют редчайшим: политики такого уровня обычно не приглашают друг друга на частные, непротокольные мероприятия.