Осторожно: искусственная марихуана!

46 человек отравились за минувшие сутки в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Большинство случаев были отмечены в популярном парке в центре города, граничащем с Йельским университетом. Полиции и бригадам "скорой помощи" пришлось буквально дежурить в парке, поскольку вызовы поступали не переставая. Симптомы каждый раз оказывались схожими: рвота, галлюцинации, высокое давление, проблемы с дыханием, потеря сознания. По предварительным данным, массовое отравление вызвано "K2" - синтетической марихуаной, но власти штата ждут результатов анализов, чтобы официально это подтвердить. Сообщений о смерти пока не поступало, тем не менее состояние двух пострадавших оценивается как "тяжелое". Полиция задержала местного жителя, причастного как минимум к 20 случаям передозировки. При нем были найдены наркотики, но официальное обвинение ему еще не предъявили. Эксперты предупреждают, что вещество "К2", опасное само по себе, в случае примеси опиатов или фентанила может привести к летальному исходу.