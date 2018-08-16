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Мир потерял королеву соула

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Мир потерял королеву соула

Мир потерял королеву соула
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В США на 77 году жизни скончалась певица Арета Франклин. "Королева соула" умерла в своем доме в Детройте после тяжелой борьбы с онкозаболеванием. Франклин попрощалась с публикой в 2017 году.

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