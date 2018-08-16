Арета Франклин: народная любовь

Последнее выступление Ареты Франклин на публике состоялось в Нью-Йорке 7 ноября 2017 года. Уже тогда ей был поставлен диагноз - рак поджелудочной железы. Певица решила уйти со сцены.

За несколько дней до своей кончины певица, предчувствовав неизбежное, попрощалась с близкими и родными.

"Королева соула" скончалась в Детройте 16 августа 2018 года в возрасте 76 лет.

Свои соболезнования в связи с кончиной певицы выразили многие артисты.

Британский певец Элтон Джон назвал ее «величайшей исполнительницей соула всех времен». По словам Селин Дион, Франклин была «самой проникновенной певицей нашего времени». Барбра Стрейзанд посетовала, что без Ареты «трудно представить мир».

Пол Маккартни назвал Франклин не только "королевой соула", но и "королевой наших душ", долгие годы вдохновлявшей многих музыкантов.

"Арета была таким вневременным вдохновением для меня и многих других, непревзойденная королева, спасибо тебе за дар твоего голоса, твоей музыки и непоколебимой души", - написала в Twitter Кристина Агилера.

Но трагедией новость о смерти певицы была и для ее фанатов:

"Такие как она выходят за рамки жанра. Да, она была настоящей королевой соула, без сомнений, но она его переросла, если можно так сказать. Она его популяризировала. Ее голос - это и есть соул"

"Ее голос не подвластен времени. Ты можешь слушать ее дома, с девушкой, с детьми, ты можешь включить ее песни на вечеринке с друзьями и все будут подпевать, услышав ее голос. Это бесценно, ее голос бессмертен. Хотелось бы, чтобы таких вещей в нашей жизни было больше".

Сразу три президента США решили выразить свою соболезнования в связи с уходом певицы. Барак Обама, на инаугурации которого Франклин выступала и была другом его семьи, сказал, что "дар ее музыки будет вдохновлять всех нас". Дональд Трамп назвал ее "великой женщиной", а Билл Клинтон отметил, что песни Франклин "были важной частью" жизни его семьи.