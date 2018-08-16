Саммит прикаспийских государств в Актау: новая страница в истории региона

В казахстанском городе Актау прошёл пятый саммит прикаспийских государств, в ходе которого лидеры пяти стран: Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана, - подписали исторический документ - Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

После распада Советского Союза число прикаспийских государств увеличилось, поэтому возникла необходимость принятия нового соглашения.

Подготовка Конвенции о правовом статусе Каспийского моря заняла более 20 лет. На этом саммите пять прикаспийских государств открыли новую страницу в истории и договорились о сотрудничестве в сфере транспорта, безопасности, экономики и экологии.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поприветствовал гостей. Каждая из стран "каспийской пятёрки" была хозяйкой саммита в прошлом. В 2002 года встреча прошла в Ашхабаде, в 2007 в Тегеране, в 2010 в Баку и в 2014 в Астрахани. Главным событием саммита в Актау стало принятие Каспийской Конвенции, которая учитывает интересы всех сторон.

По этому соглашению каждое государство получит 15 морских миль территориальных вод и ещё 10 морских миль рыболовной зоны, а основная акватория останется в общем пользовании.

Нурсултан Назарбаев, президент Республика Казахстан: "Стороны будут придерживаться основополагающих принципов, в их числе превращение Каспийского моря в зону мира и добрососедства, использование его в мирных целях, уважение суверенитета и территориальной целостности, не присутствие на Каспийском море вооружённых сил, не принадлежащих сторонам."

Для президента Ирана очень важна безопасность региона. В его выступлении не прозвучало "США", но было ясно, кого Хасан Рухани имеет в виду, говоря "Каспийское море принадлежит только прикаспийским государствам".

Хасан Рухани, президент Ирана: ''Одним из важных положений этого соглашения является гарантия того, что на Каспийском море не будет иностранных вооруженных сил. Это решение будет способствовать укреплению безопасности региона в целом''.

Не менее важным результатом саммита стали межправительственные соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству и транспорту. В своём выступлении президент России Владимир Путин также сделал акцент на безопасности и противостоянии терроризму.

Владимир Путин, президент России: ''Безусловно, большое значение каспийские страны придают вопросам обеспечения безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Нужно учитывать, что Каспий расположен вблизи очагов напряжённости, зон активности международных террористов, я имею в виду Ближний Восток и Афганистан".

Некоторые вопросы до сих пор вызывают разногласия среди каспийских стран. Так, например, не было принято общего соглашения о разграничении дна.

Жумарек Сарабеков, эксперт по вопросам международных отношений: ''Разграничение шельфа замедлило процесс подготовки конвенции, так как каждая сторона предлагала свой вариант.В настоящий момент вопрос разделения дна и недр будет решаться соседними государствами по договоренности между ними на основе международного права".

Для решения этого вопроса главы государств поручили рабочим группам начать переговоры по подготовке проекта общего для всех стран соглашения по разделению дна Каспийского моря.

Следующий саммит прикаспийских государств пройдёт в Туркменистане, предполагаемое время проведения пока неизвестно.

Из Актау мы отправляемся в Курык на церемонию открытия нового порта.

Порт Курык включен в сеть международных транспортных коридоров. Пропускная способность железнодорожно-паромного и автомобильного комплекса составляет более 7 млн тонн в год.

Сервисная инфраструктура с зоной таможенного обслуживания порта будет обрабатывать транспортные средства не более 30-40 минут.

Канат Алпысбаев, президент компании KTZ: ''За последние 5 лет пропускная способность каспийских портов Казахстана выросла с 6 до 25 млн тонн в год. Такой интенсивный рост показывает, что у этой отрасли большой потенциал. Каспийское море даёт прекрасные возможности для грузоперевозок, наши услуги высоко ценятся на рынке''

На церемонии открытия Порта Курык присутствовал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также компании из Азербайджана, Грузии, Турции, Туркменистана, Ирана, Китая, России, Узбекистана и, разумеется, Казахстана.