Кабул под прицелом: в четверг утром вооруженному нападению подвергся Учебный центр управления национальной безопасности Афганистана. Как сообщает канал Tolonews, нападавшие обстреляли центр из здания напротив; два человека были ликвидированы полицией.
Кабул: второй теракт за сутки
Кабул: второй теракт за сутки
Аналитики единодушны: после вывода в 2015 году из страны основного контингента НАТО внутренний конфликт обострился.
Эмма Винтерботтэм, старший аналитик, институт RUSI : "Случившееся наглядно подтверждает: талибы, несмотря на превентивные попытки начать обсуждать мирное урегулирование, несмотря на встречи между представителями "Талибан", США и Катара, в действительности не собираются отказываться от военного влияния в стране".
Днем ранее на западе афганской столицы террористы атаковали другой учебный центр - в нем 18-летние абитуриенты готовились к вступительным экзаменам. Нападение произошло в разгар занятий, - погибли 34 студента.
Мира Жан, родственник погибшего юноши: "Мы мечтаем о мире для нашей страны, нам надоело кровопролитие. Мы просим власти, правительственные силы остановить войну. Мы достаточно страдали, стольких близких потеряли".
Движение "Талибан" активизируется по всей стране: на северо-западе они напали на военную базу, убив 17 человек, полным ходом идет битва за Газни. Одновременно 11 августа представители "Талибана"побывали на переговорах в Ташкенте, где обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта в Афганистане.