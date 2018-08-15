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В сети шутят о занятиях сексом в парке "Зарядье"

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В сети шутят о занятиях сексом в парке "Зарядье"

В сети шутят о занятиях сексом в парке "Зарядье"
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REUTERS/ Christian Hartmann
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Руководство "Зарядья" напомнило об административной ответственности за занятия сексом на территории этого парка. Напоминание последовало за сообщением главного архитектора Москвы Сегея Кузнецова о том, что камеры наблюдения стали чаще фиксировать влюбленные парочки.

Новость побудила волну шуток в социальных сетях.

По мнению Кузнецова москвичи и гости столицы выбирают именно парк "Зарядье", потому что чувствуют себя в нем особенно защищенно - в одном из самых близких к Кремлю парков работают 45 постов безопасности.

Минимальный штраф за такое правонарушение составляет 500 рублей, но за неприличное поведение в присутствии несовершеннолетнего можно попасть под административный арест на срок до 15 суток.