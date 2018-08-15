В США впервые при исполнении смертного приговора использовали вещество фентанил, которое было смешано еще с тремя препаратами. По своему действию оно в 100 раз сильнее морфина. Инъекция была сделана Кэри Дину Муру, которого арестовали в конце 1970-х по обвинению в убийстве двух таксистов. Казнили преступника в штате Небраска, где впервые более чем за 20 лет привели в исполнение смертный приговор.
Первая "фентаниловая" казнь
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Первая "фентаниловая" казнь
В день казни возле тюрьмы собрались противники этой меры наказания. Говорит одна из участниц акции:
"Убийство оно и есть убийство. Неважно, кто за ним стоит. Руки губернатора Пита Риккетса, который помог провести референдум о восстановлении смертной казни, и генпрокурора Дага Питерсона будут в крови. Как я понимаю, губернатор Рикетс – католик, а в Библии написано: "Не убий".
Ранее одна из немецких фармацевтических компаний выступила против этой казни, поскольку, по мнению руководства предприятия, власти США незаконно получили как минимум один из компонентов, который вошел в состав инъекции.