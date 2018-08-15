Первая "фентаниловая" казнь

В США впервые при исполнении смертного приговора использовали вещество фентанил, которое было смешано еще с тремя препаратами. По своему действию оно в 100 раз сильнее морфина. Инъекция была сделана Кэри Дину Муру, которого арестовали в конце 1970-х по обвинению в убийстве двух таксистов. Казнили преступника в штате Небраска, где впервые более чем за 20 лет привели в исполнение смертный приговор.