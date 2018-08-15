Рейтинг МГУ растет

МГУ имени Ломоносова - в первой сотне лучших вузов планеты. Такое решение приняли составители престижного Шанхайского предметного рейтинга университетов (Academic Ranking of World Universities), подняв главный российский вуз с 93 на 86 позицию.
В первую тройку Шанхайского рейтинга-2018 вошли Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты. Вузы-участники первой десятки главным образом расположены в США, Китае и Великобритании-
Шанхайский рейтинг составляется институтом высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун c 2003 года. Его составители отказались от использования данных, предоставляемых самими вузами, а также опросов экспертов. Авторы делают ставку на "использование объективных данных из открытого доступа". Критериев четыре: качество образования, качество профессорско-преподавательского состава, научная деятельность и средняя результативность сотрудника. В Шанхайском перечне также учитывается, получали ли выпускники вуза Нобелевскую премию или медали Филдса.