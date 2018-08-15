Око за око: Турция в среду повысила таможенные пошлины на ряд американских товаров в ответ на пятничное решение Белого дома удвоить пошлины на турецкую сталь и алюминий. Оно привело к обвалу турецкой лиры: за один день национальная валюта этой страны потеряла 16 % стоимости.
Око за око: Турция повысила пошлины на продукцию из США
Сейчас воспроизводится:
Око за око: Турция повысила пошлины на продукцию из США
В "черном списке" фигурируют американские автомобили, алкогольные напитки, табак, рис и косметика, всего 22 наименования, пошлины на которые будут увеличены от 60 до 140 %.
Министр торговли Турции Рухсар Пекджан назвал принятые меры "зеркальными": дополнительный объем пошлин оценивается в 533 миллиона долларов ежегодно. "США являются важным, но не единственным торговым партнером Турции", - добавил он.
Ранее президент Турции Эрдоган призвал к бойкоту американской электроники.