В Буэнос-Айресе стартовал чемпионта мира по танго

Отборочные туры чемпионата мира по танго стартовали в столице Аргентины. В числе 500 пар за право называться лучшими будут бороться 11 российских. Пять из них уже прошли в следующий тур.

По традиции, соревнования начались с категории "сценическое танго": оно представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения. В отборочных турах участники делятся на группы из девяти пар, которые по очереди выходят на сцену и танцуют по кругу перед членами жюри.

"Думаю, что это будет захватывающее соревнование: сюда съехались столько людей из самых разных уголков мира, которые обожают танго!" - говорит танцор из Колумбии Валентин Дельгадо.

Те, кто приезжают в Буэнос-Айрес не первый раз, каждый год отмечают новые тенденции. В этом году среди участников конкурса женская пара: "Мы подумали: если мы наслаждаемся, танцуя танго, то сможем передать наше чувство другим. Пора отойти от идеи о том, что в каждой паре должен быть мужчина, любой может танцевать любую роль", - говорит участница из Аргентины Синтия Томимо.

Параллельно чемпионату в Буэнос-Айресе проходит фестиваль танго, в программу которого входят концерты, показательные выступления и выставки. Кроме того, в городе проводятся мастер-классы для тех, кто хочет научиться танцевать или отточить свои навыки.

Финалы чемпионата состоятся 21 и 22 августа в одном из крупнейших культурно-спортивных комплексов Буэнос-Айреса "Луна-Парке". В прошлом году россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли призовое четвертое место в категории сценическое танго.