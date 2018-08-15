"Проще умереть, чем дожить до пенсии!"

Расходы Пенсионного фонда России значительно возрастут, если оставить без изменений возраст выхода на пенсию. Об этом министр труда и социальной защиты заявил в преддверии парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы; они состоятся в Госдуме 21 августа.

По словам Максима Топилина, увеличение будет вызвано значительным ростом числа пенсионеров и сокращением трудоспособного населения, что приведет к "серьезному дисбалансу бюджета" и увеличению налогового бремени.

Прогноз подтвердил и председатель правления Пенсионного Фонда Антон Дроздов, добавив, что уже сейчас "больше трети бюджета фонда" составляют федеральные средства.

Эти и другие аргументы не способны изменить мнения простых россиян, 89% которых негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию, как свидетельствует один из последних соцопросов. За минувшие три дня региональные подгруппы инициативной группы по проведению референдума об изменении пенсионного возраста, были зарегистрированы еще в 4 областях: Иркутской, Ростовской, Свердловской и Калининградской.

"Я думал через 4 года пойти на пенсию, отдыхать, заниматься внуками, детьми, - говорит Михаил Селезнев, 56-летний строитель из Москвы, - но пенсионная реформа отодвинула мне срок выхода на пенсию, и я в растерянности... Мне лучше умереть будет, чем доработать до 65 лет!"

Для многих граждан России предпенсионного возраста "домик в деревне" стал символом спокойной старости и реальным стимулом последних трудовых лет, но планы правительства грозят поставить на них крест: "Хотелось на старости лет пожить по-человечески, - говорит Наталья Епихина, 52-летний инженер из Москвы, - и после того, как я узнала, что мою пенсию отложат, я очень сильно разозлилась. Я стала агитировать всех вокруг, попросила, чтобы они придумали мне лозунги, с которыми я пойду митинговать!"

28 июля Наталья была среди десятков тысяч россиян, которые вышли на улицы крупнейших городов страны, чтобы сказать "нет" проекту пенсионной реформы. В Москве журналисты насчитали 10 тысяч человек, в Санкт-Петербурге и Новосибирске - более тысячи. На сегодняшний день адресованная президенту, правительству и Федеральному собранию петиция с требованием отказаться от инициативы пенсионной реформы собрала в интернете 2 миллиона 942 тысяч голосов.