Венесуэльцы бегут из страны

Около 2,5 млн венесуэльцев были вынуждены покинуть страну из-за политического и гуманитарного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Недостаток продовольствия и медикаментов подтолкнули людей эмигрировать в соседние Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

В Венесуэле продолжается тяжелейший экономический кризис, который сопровождается невиданной инфляцией и пустыми магазинами, а также протестами против президента страны Николаса Мадуро.

"Люди голодают, теряют сознание, дети болеют. Я не предполагал, что столько моих соплеменников эмигрируют из Венесуэлы. Некоторым из них я даже помогал", - говорит один из беженцев.

"Мы в отчаянии. Потому что ни один отец семейства не может представить себе потерять домашний комфорт, свою страну и бежать в другую страну с малолетними детьми как они... В Венесуэле я работал бухгалтером в 35 компаниях и мне не хватало денег даже на покупку двух пакета молока для ребенка", - жалуется вынужденный бежать венесуэлец.

Соседние с Венесуэлой страны бьют тревогу. Бразилия была вынуждена на несколько часов закрыть границу из-за огромного наплыва мигрантов. Эквадор же ввел чрезвычайное положение в трех провинциях на границе с Колумбией, через которую венесуэльские мигранты бегут в поисках лучшей жизни.