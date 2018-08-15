Россия разместила четыре поста военной полиции на Голанских высотах вдоль линии "Браво". В ближайшее время планируется выставить ещё два.
РФ пришла на Голанские высоты
РФ пришла на Голанские высоты
Замкомандующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко подчеркнул, что в самой зоне постов военной полиции нет.
Отмечалось, что, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам.
"В настоящее время мы планируем и начали осуществлять этот план — выставлять посты российской военной полиции перед линией "Браво". То есть, подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет", - заявил генерал-лейтенант.
По словам Кураленко, на севере спорной территории между Израилем и Сирией находятся три-четыре маршрута, которые регулярно патрулируются.
Миротворцы ООН впервые развернули свои посты на Голанских высотах в 1974 году в рамках договора о разделении враждующих сторон после того, как Израиль оккупировал эту территорию в 1967 году. Но в 2014 году миротворцев оттуда вытеснила группировка "Джебхат ан-Нусра".
В недавнем времени силам Сирийской арабской армии удалось полностью освободить демилитаризованную зону до линии "Альфа".