Траур в Италии

Двухсотметровый пролет моста проходящей через лигурийский город на автостраде А10 обрушился во вторник на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным, в результате погибли 39 человек, среди которых трое детей. При этом 12 из 16 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии.

Давиде Капелло, выживший в трагедии рассказал, как все произошло:

"Я помню, как дорога начала разрушаться, я проехал мимо и услышал оглушительный звук. Дорога начала сползать вниз, и я вместе с ней, и я уже попрощался с жизнью. К счастью, я выжил, но не помню, как..."

Журналист: "Вы потеряли сознание?"

Д.К.: "Нет, я был в сознании. И сразу позвонил спасателям, сообщил об обрушении и моем местоположении, чтобы они смогли меня найти. затем я тут же позвонил своей семье"

Журналист: "Вы думаете вас спасло чудо?"

Д.К.: "Да, мне кажется это так"

Правоохранители и министерство транспорта сейчас выясняют, что могло стать причиной обрушения.

"Сейчас не то время, чтобы искать причины обрушения моста, мы направили все силы на спасение как можно большего количества людей. Когда операция закончится, можно будет начать разбираться в причинах произошедшего", - говорит один из спасателей.

В общей сложности на месте трагедии сейчас работают около 1000 спасателей. Из зоны обрушения моста эвакуированы свыше 600 человек: над густонаселенным кварталом нависают секции моста, которые могут упасть в любой момент.