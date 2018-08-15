Ответственность за безопасность моста, обвалившегося Генуе, несет компания Autostrade per L'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, она будет лишена соглашения о концессии. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания кабинета министров в среду.
Генуя: Конте назвал виновного
Генуя: Конте назвал виновного
Согласно договору о концессии, Autostrade per L'Italia была обязана проводить за свой счет реконструкцию автодороги, в обмен на возможность эксплуатировать ее на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
Также было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Лигурия сроком на год.
"Как и было запланировано: мы начнем процедуру отзыва концессии у компании Autostrade, не дожидаясь результатов всех проверок. Мы не можем ждать итогов уголовного расследования. Хотя, конечно, криминалисты должны будут сделать свою работу", - заявил премьер-министр Италии.
Комментируя решение правительства об отзыве соглашения, компания Autostrade per L’Italia заявила о своей уверенности в том, что "сможет доказать выполнение всех обязательств с использованием лучших международных стандартов". И подчеркнула, что "на данном этапе не представляется возможным сформулировать какую-либо достоверную версию о причинах обрушения моста"