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Испания

"Атлетико" взял Суперкубок УЕФА

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"Атлетико" взял Суперкубок УЕФА

"Атлетико" взял Суперкубок УЕФА
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"Атлетико" в матче за Суперкубок Европы обыграл мадридский "Реал". Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

За "сливочных" на 27-й и 63-й минутах отличились Карим Бензема и Серхио Рамос, а у соперника оба мяча на 1-й и 79-й минутах забил нападающий Диего Коста.

В первом дополнительном тайме голы за команду Диего Симеоне забили полузащитники Сауль Ньигес и Коке. Финальный счет 4:2.

Матч состоялся в Таллине на стадионе "А Ле Кок Арена"

В копилке «Атлетико» это третий Суперкубок УЕФА