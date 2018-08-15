"Атлетико" в матче за Суперкубок Европы обыграл мадридский "Реал". Основное время матча закончилось со счетом 2:2.
"Атлетико" взял Суперкубок УЕФА
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"Атлетико" взял Суперкубок УЕФА
За "сливочных" на 27-й и 63-й минутах отличились Карим Бензема и Серхио Рамос, а у соперника оба мяча на 1-й и 79-й минутах забил нападающий Диего Коста.
В первом дополнительном тайме голы за команду Диего Симеоне забили полузащитники Сауль Ньигес и Коке. Финальный счет 4:2.
Матч состоялся в Таллине на стадионе "А Ле Кок Арена"
В копилке «Атлетико» это третий Суперкубок УЕФА