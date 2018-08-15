Более 300 священников обвинены в педофилии

Большая коллегия присяжных Пенсильвании опубликовала доклад о многочисленных случаях надругательств сексуального характера со стороны католических священников нескольких епархий этого американского штата в отношении малолетних детей. По итогам расследования в документе приводятся доказательства более 1000 случаев насилия над несовершеннолетними со стороны 300 служителей церкви начиная с 50-х годов прошлого века.

Отмечается, что доклад, раскрывающий случаи педофилии в американской католической церкви, публикуется не в первый раз, но священники не несли ответственности за свои преступления.

Шон Догерти, жертва насилия: "Финансовое наказание - это единственный способ, который знает церковь. Они не заботятся о детях, их волнуют только деньги. Когда они ловят священника, уличенного в растрате, они звонят в СМИ и сообщают - "ребята, приходите в здание суда, мы поймали священника, который украл триста тысяч долларов, мы преследуем его по всей жесткости закона".

Работа над докладом началась два года назад, когда пострадавшие стали массово признаваться и подавать судебные иски против священников. Как заявил прокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана, были осведомлены о случаях насилия, но покрывали виновных священнослужителей.

Прокурор Пенсильвании Джош Шапиро: "Большое жюри нашло убедительные доказательства сексуальных надругательств со стороны 301 священника. Несмотря на шокирующие цифры, в отчете большого жюри отмечается, что присяжные не указали имя каждого священника, упомянутого в документах и секретных архивах. Хотя они получили данные более чем по четыремстам священникам".

Эксперты считают, что выводы коллегии скорее всего не приведут к серьёзным юридическим последствиям - в большинстве случаев возбудить уголовные дела невозможно за истечением срока давности. Но двум священникам официальные обвинения в надругательстве над несовершеннолетними все-таки были предъявлены.