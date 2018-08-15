В Москве прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия». В шествии под названием «Марш матерей» приняли участие несколько сот человек. Они проследовали от Пушкинской площади до здания Верховного суда, который символически блокировали. Обошлось без задержаний.
"Марш матерей" в Москве
"Марш матерей" в Москве
Участники акции требовали освободить 19-летних Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых. По версии следствия они создали экстремистскую организацию «Новое величие», в которую вошёл сотрудник спецслужб под прикрытием. Участники объединения, согласно материалам дела, хотели добиться суда на руководством страны, в том числе силовыми методами. Они учились стрелять и готовили акции протеста. Защита настаивает, что дело сфабриковано от начала и до конца, а саму организацию с экстремистскими чертами создал провокатор спецслужб.
Родственники Павликовой и Дубовик говорят о серьёзных проблемах со здоровьем арестованных девушек. Ситуацию обещал взять под контроль президентский Совет по правам человека. Во ФСИН, между тем, говорят, что арестантки в специализированной медицинской помощи не нуждаются.