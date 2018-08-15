Видео: метеоритный дождь над Европой

Ежегодный метеоритный дождь осветил небо над Европой и Северной Америкой в минувшие ​​выходные, предоставив хорошую возможность всем энтузиастам "падающих звёзд" увидеть захватывающее зрелище невооруженным глазом.

Метеор пролетает над францисканским монастырём Рама-Свит в боснийском Прозоре

На фоне ясного ночного неба насладиться космическим зрелищем помогает также молодая Луна: тонкий месяц обеспечивает тёмный фон с минимальным световым "загрязнением", особенно если наблюдатель находится вдали от городских огней.

"Звездочёт" с фонарём освещает Млечный Путь в ночь Персеид в национальном парке Маврово (Македония)

Одним из лучших мест в Европе для наблюдения за метеоритным дождём в этом году стали Балканские страны.

Метеор на фоне предрассветного неба во время метеорного дождя в кратере Рамон недалеко от города Мицпе-Рамон в Израиле

Так называемый метеорный поток Персеидов ежегодно появляется в середине августе в созвездии Персея. Лучше всего Персеиды наблюдать в северном полушарии Земли, в районах, удалённых от сильных источников света.

Метеор и Млечный Путь в ночном небе во время Персеид - вид из Лазурной бухты острова Гоцо (Мальта)

Метеор и след, оставленный самолётом, на фоне ночного неба в районе белорусской деревни Птич

Эффект метеоритного дождя возникает, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта—Туттля.

Метеор на фоне звездного неба и облаков в испанской Астурии

"Падающая звезда" и Млечный Путь в небе над Обсерваторией Гельмоса в ночь Персеид на горе Гельмос, близ города Калаврита (Греция)

"Падающие звёзды" - метеоры возникают при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, таких как мельчайшие осколки комет или космическая пыль. Метеоры высокой яркости также называют болидами.

Метеор в ночном небе над Лозанной и Женевским озером во время метеорного потока Персеид (Швейцария)