Видео: метеоритный дождь над Европой

Ежегодный метеоритный дождь осветил небо над Европой и Северной Америкой в минувшие выходные, предоставив хорошую возможность всем энтузиастам "падающих звёзд" увидеть захватывающее зрелище невооруженным глазом.
На фоне ясного ночного неба насладиться космическим зрелищем помогает также молодая Луна: тонкий месяц обеспечивает тёмный фон с минимальным световым "загрязнением", особенно если наблюдатель находится вдали от городских огней.
Одним из лучших мест в Европе для наблюдения за метеоритным дождём в этом году стали Балканские страны.
Так называемый метеорный поток Персеидов ежегодно появляется в середине августе в созвездии Персея. Лучше всего Персеиды наблюдать в северном полушарии Земли, в районах, удалённых от сильных источников света.
Эффект метеоритного дождя возникает, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта—Туттля.
"Падающие звёзды" - метеоры возникают при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, таких как мельчайшие осколки комет или космическая пыль. Метеоры высокой яркости также называют болидами.