Наезд в Лондоне: теракт или покушение на убийство

Водителю, совершившему наезд на пешеходов у Вестминстерского дворца в Лондоне, грозят обвинения в терроризме и в покушении на убийство. 29-летнего выходца из Судана Салиха Хатера допрашивают в полиции, но отмечается, что он отказывается сотрудничать со следствием. В МВД уверены, что он осознанно направил автомобиль на тротуар, сбивая пешеходов и велосипедистов: спецслужбы рассматривают произошедшее как террористический инцидент, учитывая, что это произошло у здания Парламента. К месту ЧП немедленно были стянуты значительные силы полиции, которая заблокировала прилегающие улицы. Пострадали несколько человек, по меньшей мере, двоим потребовалась госпитализация.