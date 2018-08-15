Не менее 48 человек погибли, десятки ранены при взрыве в частной школе Mawoud Academy на западе афганской столицы Кабула.
В Кабуле взорвали абитуриентов
В Кабуле взорвали абитуриентов
Очевидцы сообщают, что террорист-смертник, применив силу, ворвался в учебное заведение в районе Дашт-е-Арчи. Некоторые считают, что он проник в школу под видом студента. Большинству погибших было 18 лет: они вместе готовились к вступительным экзаменам.
Дари, очевидец: "Пострадали почти все ребята, которые были в это время на занятиях. Ситуация была просто ужасающtй, многих студентов буквально разорвало на куски".
Академия, где произошел взрыв – частное образовательное учреждение, в котором мужчины и женщины обучаются вместе и готовятся к поступлению в университеты. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование случившегося. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.