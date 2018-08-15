Итальянцы обвиняют власти

Жители Италии возмущены произошедшим в Генуе. В результате обрушения моста, по которому проходила скоростная трасса, погибли, по последним данным, 39 человек, 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, многие числятся пропавшими без вести.

Правительство обещает провести масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов, многие из которых были построены в 60-е и 70-е годы прошлого века, а также наказать виновных.

Говорят жители Генуи:

"Я думаю, что дело в плохом обслуживании, и политики мало этим интересовалиcь. А тут они внезапно появились и начали делать громкие заявления. Почему для перемен в стране должны происходить такие ужасные трагедии, почему должны были погибнуть люди? Так нельзя!"

"Вот увидите, в итоге они во всем обвинят инженера, спроектировавшего мост, который уже умер, а все другие спасут свою шкуру!"

"Для них этот мост — самое главное, о нас они не думают. 600 человек были вынуждены покинуть свои дома. Моему сыну всего 4 года, я надеюсь, что нас очень скоро куда-то переселят".

В связи с обрушением моста премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении в области Лигурия режима чрезвычайной ситуации на 12 месяцев. Власти страны начали процедуру отзыва у компании "Аутостраде пер л'Италиа" права на обслуживание дорожной инфраструктуры страны.

Премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил: "Мост находился по управление частной компании, которая зарабатывает миллиарды евро на одном из самых дорогих дорожных тарифов в Европе. Очевидно, что они не выполняли свою работу должным образом и не тратили необходимые средства на поддержание инфраструктур, поэтому самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации — это отозвать лицензии, наложить самые высокие штрафы, привлечь к уголовной ответственности тех, на чьей совести лежит лежат смерть и страдание людей".

На ликвидацию последствий трагедии потребуется пять миллионов евро. Первые похороны жертв обрушения состоятся в субботу утром.