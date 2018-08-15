Турция освободила греческих солдат

Двое греческих солдат, которые находились в турецкой тюрьме по обвинению в шпионаже и в незаконном проникновении в закрытую военную зону, вернулись на родину. Во вторник турецкий суд решил, что военнослужащие пересекли границу по ошибке, и освободил их из-под стражи. В Грецию они вернулись на самолете, на котором обычно летает премьер-министр страны Алексис Ципрас.