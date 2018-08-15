Двое греческих солдат, которые находились в турецкой тюрьме по обвинению в шпионаже и в незаконном проникновении в закрытую военную зону, вернулись на родину. Во вторник турецкий суд решил, что военнослужащие пересекли границу по ошибке, и освободил их из-под стражи. В Грецию они вернулись на самолете, на котором обычно летает премьер-министр страны Алексис Ципрас.
Турция освободила греческих солдат
Турция освободила греческих солдат
Арест солдат стал причиной еще одного витка напряженности между двумя странами. Но глава министерства обороны Греции Панос Камменос выразил надежду на то, что после освобождения солдат ситуация изменится в лучшую сторону.
"От имени премьер-министра Греции, а также от лица правительства и греческого народа я рад приветствовать военнослужащих на их родине. Я надеюсь, что их освобождение в этот важный день откроет новую страницу в греко-турецких отношениях. Мы можем жить вместе, мы можем жить в мире ради блага обоих народов".
Солдаты были задержаны в марте этого года после того, как в ходе патрулирования границы в условиях плохой погоды зашли на территорию Турции. В Афинах заявили, что в этот момент военнослужащие пытались выследить группу нелегальных мигрантов.