Срочная новость

Срочная новость

Греция

Турция освободила греческих солдат

Сейчас воспроизводится:

Турция освободила греческих солдат

Турция освободила греческих солдат
Размер текста Aa Aa

Двое греческих солдат, которые находились в турецкой тюрьме по обвинению в шпионаже и в незаконном проникновении в закрытую военную зону, вернулись на родину. Во вторник турецкий суд решил, что военнослужащие пересекли границу по ошибке, и освободил их из-под стражи. В Грецию они вернулись на самолете, на котором обычно летает премьер-министр страны Алексис Ципрас.

REUTERS/Alexandros Avramidis

Арест солдат стал причиной еще одного витка напряженности между двумя странами. Но глава министерства обороны Греции Панос Камменос выразил надежду на то, что после освобождения солдат ситуация изменится в лучшую сторону.

"От имени премьер-министра Греции, а также от лица правительства и греческого народа я рад приветствовать военнослужащих на их родине. Я надеюсь, что их освобождение в этот важный день откроет новую страницу в греко-турецких отношениях. Мы можем жить вместе, мы можем жить в мире ради блага обоих народов".

Солдаты были задержаны в марте этого года после того, как в ходе патрулирования границы в условиях плохой погоды зашли на территорию Турции. В Афинах заявили, что в этот момент военнослужащие пытались выследить группу нелегальных мигрантов.