Власти Германии депортировали 46 граждан Афганистана, которым было отказано в предоставлении убежища. С декабря 2016 года по этой причине из страны были высланы уже около 350 человек.
Депортация афганцев из ФРГ
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Депортация афганцев из ФРГ
Из Баварии, в частности, за это время был выслан 51 гражданин Афганистана. По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Хермана, федеральное правительство германии недавно одобрило практику неограниченного числа депортаций. Ранее из-за ситуации в сфере безопасности в Афганистане речь шла о единичных случаях, касающихся нарушителей закона. В июле 23-летний афганец покончил с собой через неделю после депортации.
По данным на конец мая текущего года, на территории Германии находится почти 234 тысячи человек, которым власти отказали в предоставлении убежища.