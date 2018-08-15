Генуя: рассказ выжившего

Сотни спасателей разбирают завалы и пытаются найти выживших на месте обрушения моста в Генуе. Ночью туда прибыли грузоподьёмные краны, чтобы убрать самые большие бетонные обломки. В общей сложности на месте трагедии сейчас работают около 1000 человек, включая полицейских и врачей. Из зоны обрушения моста эвакуированы свыше 600 человек: над густонаселенным кварталом нависают секции моста, которые могут упасть на дома.

В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и 3 грузовика. Житель Италии Давиде Капелло едва не погиб, он попал в больницу и в телефонном интервью телеканалу euronews рассказал о том, что с ним произошло:

"Я часто езжу по этому мосту, вот и вчера я тоже там ехал, когда вдруг я услышал совершенно непереносимый шум, я ничего подобно никогда не слышал. Я увидел, как падают машины. Но все произошло очень быстро. Я почувствовал, как меня тянет вниз и тогда я подумал, что всё, конец, но через 30-40 метров моя машина остановилась, так как попала в опору моста. После этого я смог выбраться, меня кто-то оттащил подальше и тогда я уже оказался в безопасности. Словами все это описать очень трудно. Да, я своими глазами видел как вокруг меня машины падали вниз. Было такое ощущение , что я попал в фильм про конец света".