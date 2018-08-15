Рухнувший в Генуе мост был важной, если не важнейшей региональной магистралью: он являлся фактически единственным связующим звеном, соединяющим полуостровную Италию с югом Франции, оставался главной транспортной артерией между Генуей, пригородными жилыми районами, портом, аэропортом...
Генуя учится жить без моста
Генуя учится жить без моста
Марко Мендуни, журналист: "Сегодня нам предстоит понять, как Генуя и пригороды будут функционировать без этого моста. Он действительно был чрезвычайно важен и для коммерческих перевозок, и для ежедневных перемещений людей, он связывал две части города".
Мост, названный именем инженера Рикардо Моранди, был построен в 60 годы прошлого века. И едва ли не сразу стал предметов споров технических специалистов. Некоторых беспокоило, что его стяжки были выполнены из бетона, который деградирует со временем, а не из металла. В народе же мост называли "больным" - из-за непрекращающихся реконструкций и ремонтов.
14 августа один из пролетов моста рухнул: погибли по меньшей мере 39 человек.