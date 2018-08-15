Впервые в истории США за пост губернатора штата поборется трансгендер. Представительница Демократической партии Кристина Хэллквист победила на праймериз. Теперь она примет участие в губернаторской гонке в штате Вермонт. В случае победы она станет самым высокопоставленным трансгендером в системе американской власти.
Губернатором штата впервые может стать трансгендер
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Губернатором штата впервые может стать трансгендер
На праймериз Хэллквист обошла трех кандидатов. Одному из них – Итану Соннборну – всего 14 лет. По признанию подростка, он воспользовался лазейкой в законе, в котором не сказано, начиная с какого возраста можно баллотироваться на пост губернатора.
Сама Кристина рассказывает, что в политику она пошла после избрания Дональда Трампа на пост президента страны. Свое состояние после его победы Хэллквист назвала "политической депрессией". По словам претендентки на губернаторский пост, особенно ее возмущает критика со стороны американского лидера в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.