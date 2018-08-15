В июле температура на планете снова была выше средней на 0,4°C По всему миру жара побила исторические рекорды.
Аномально жаркий июль: пожары и засуха по всему миру
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Аномально жаркий июль: пожары и засуха по всему миру
После сильнейшего наводнения в начале июля в Японии на территории Азии, Северной Европы и США установилась аномально высокая температура, которая привела к засухе.
Экстремальные погодные условия спровоцировали лесные пожары. Больше всего от них пострадали Швеция и Калифорния.
Для Европы этот июль был вторым по температурным показателям за всю историю наблюдений. Столбик термометра поднимался выше 30°C даже за полярным кругом.