"Где мир?", "ООН, твое молчание убивает нас" - плакаты с такими надписями держали женщины и дети, которые собрались на акции протеста в столице Йемена Сане. Демонстрация прошла возле офиса Организации Объединенных Наций. Участники акции призывали к миру и требовали остановить авианалеты международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. На прошлой неделе жертвами авиаудара стали около 50 человек, большинство из них дети. Накануне в провинции Саада прошли похороны.