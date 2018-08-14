"Где мир?", "ООН, твое молчание убивает нас" - плакаты с такими надписями держали женщины и дети, которые собрались на акции протеста в столице Йемена Сане. Демонстрация прошла возле офиса Организации Объединенных Наций. Участники акции призывали к миру и требовали остановить авианалеты международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. На прошлой неделе жертвами авиаудара стали около 50 человек, большинство из них дети. Накануне в провинции Саада прошли похороны.
"ООН, твое молчание убивает нас"
"ООН, твое молчание убивает нас"
Власти Саудовской Аравии заявили, что их действия были законными. Они настаивают на том, что гражданские лица не являются их мишенью. Саудовскую Аравию в этой ситуации поддержали Объединенные Арабские Эмираты.
Анвар Гаргаш, глава МИД ОАЭ: "Война не может быть операцией без жетв. К сожалению, я должен это признать. Я не собираюсь сидеть здесь и утверждать, что война, которую мы ведем, может обойтись без жертв".
В Йемене уже четыре года не прекращается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах" и правительственными силами. Последних с 2015 года поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. С тех пор в стране, поданным местного центра по правам и развитию, были убиты более 10 тысяч мирных жителей.