"Где мир?", "ООН, твое молчание убивает нас" - плакаты с такими надписями держали женщины и дети, которые собрались на акции протеста в столице Йемена Сане. Демонстрация прошла возле офиса Организации Объединенных Наций. Участники акции призывали к миру и требовали остановить авианалеты международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. На прошлой неделе жертвами авиаудара стали около 50 человек, большинство из них дети. Накануне в провинции Саада прошли похороны.

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Власти Саудовской Аравии заявили, что их действия были законными. Они настаивают на том, что гражданские лица не являются их мишенью. Саудовскую Аравию в этой ситуации поддержали Объединенные Арабские Эмираты.

Анвар Гаргаш, глава МИД ОАЭ: "Война не может быть операцией без жетв. К сожалению, я должен это признать. Я не собираюсь сидеть здесь и утверждать, что война, которую мы ведем, может обойтись без жертв".

В Йемене уже четыре года не прекращается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах" и правительственными силами. Последних с 2015 года поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. С тех пор в стране, по данным местного центра по правам и развитию, были убиты более 10 тысяч мирных жителей.