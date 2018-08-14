Террористический инцидент в Лондоне

Британские спецслужбы рассматривают наезд на пешеходов у Вестминстерского дворца в Лондоне как террористический инцидент. В интервью BBC замглавы МВД Бен Уоллес подчеркнул, что это лишь предварительные оценки, которые ещё полностью не подтверждены. Согласно официальным данным, за рулём автомобиля находился 29-летний выходец из другой страны, который получил подданство Великобритании.

На видеозаписи с места ЧП видно, что водитель резко свернул в сторону здания Парламента, сбивая пешеходов и велосипедистов. В результате ЧП пострадали три человека. Прилегающие к зданию парламента улицы на долгие часы были заблокированы полицией.

Как отмечает корреспондент Euronews в Лондоне Винсент МакЭвини, который стал очевидцем событий, наезд мог иметь более трагические последствия: «Если бы это произошло всего на час позже, здесь было бы гораздо больше людей. Хотя Парламент сейчас на каникулах, тысячи людей работают в этом районе в государственных учреждениях. А ещё сейчас пик туристического сезона, пару лет назад здесь пришлось расширить тротуары, чтобы они могли вместить всех желающих. Так что всё могло сложиться гораздо хуже, так, как например произошло в прошлом году при теракте на Вестминстерском мосту».

В полиции подчёркивают, что водитель действовал осознанно, и именно поэтому речь идёт о предполагаемом теракте. Его немедленно задержали, при этом вскоре сообщили, что он является единственным подозреваемым в деле о наезде у Вестминстерского дворца.