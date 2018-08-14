Умер Эдуард Успенский

Не стало Эдуарда Успенского. Писатель скончался в возрасте 80 лет. Это подтверждает ТАСС со ссылкой на его дочь Ирину Успенскую. По данным, которые приводит ряд российских изданий, он умер в загородном доме в деревне Пучково в Новой Москве.