Не стало Эдуарда Успенского. Писатель скончался в возрасте 80 лет. Это подтверждает ТАСС со ссылкой на его дочь Ирину Успенскую. По данным, которые приводит ряд российских изданий, он умер в загородном доме в деревне Пучково в Новой Москве.
Умер Эдуард Успенский
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Умер Эдуард Успенский
© Copyright :Дмитрий Рожков
Автор книг, с которыми у миллионов людей связаны воспоминания о детстве, в последние годы тяжело болел. Были сообщения о том, что он борется с онкологией.
Творческая карьера Успенского началась в 60-х. Он много работал над детскими мультфильмами, а его первыми персонажами, которые получили всесоюзное признание, стали крокодил Гена и Чебурашка. В 1970-х он написал книгу «Дядя Фёдор, пёс и кот», которая легла в основу трёх мультипликационных фильмов.
Успенский был одним из создателей передачи «Спокойной ночи, малыши!» и ряда других программ. Его передача «В нашу гавань заходили корабли» в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.