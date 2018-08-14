Тунис: мужчин и женщин уравняют в правах наследования

Президент Туниса поддержал представленный в парламент законопроект, уравнивающий мужчин и женщин в вопросах наследования. Об этом Бежи Каид Эс-Себси заявил в понедельник на церемонии по случаю отмечаемого в стране Женского дня.

Наблюдатели уже назвали это абсолютным прецедентом для арабского мира, где - на основании Корана - мужчина наследует долю вдвое больше, чем у женщины.

До двух тысяч человек собрались в центре Туниса, чтобы поддержать инициативу власти: "На карту поставлено будущее нашей молодежи и тунисских женищин, которые в прошлом неоднократно доказывали, на что способны и, уверена, будут и дальше играть важную роль в обществе! - говорит депутат парламента Лейла Захаф.

"Думаю, что сегодня очень важно изменить ситуацию с правами женщин в нашей стране, - добавляет студентка Мириам Смида, - чтобы женщины и мужчины были полностю уравнены. И когда я вижу, сколько людей собрались здесь, меня переполняет оптимизм!"

При этом новый законопроект разрешает завещателю руководствоваться правилами шариата, если он того желает. Тунисские власти объяснили инициативу необходимостью адаптировать семейное право к сегодняшним социальным, политическим и экономическим реалиям. Законы о наследовании стали в последнее время предметом широкого обсуждения: многие считают, что положения исламского права в первую очередь противоречат принципу равенства, заложенному в Конституции страны.