Водитель на северо-востоке Испании провалил тесты на алкоголь и все виды наркотиков. Помимо алкоголя, полиция нашла в его организме следы марихуаны, амфетаминов и метамфетаминов, кокаина и опиоидов.
Водитель в Испании провалил тест алкоголь и все наркотики
Водитель в Испании провалил тест алкоголь и все наркотики
Местные правоохранители сообщили euronews, что сосед водителя из города Каркастильо позвонил стражам порядка, чтобы сообщить о том, что "несколько человек сели за руль, находясь под воздействием алкогольных напитков".
В итоге водителя оштрафовали на две тысячи евро, а машина была конфискована.
У разных стран Европейского союза разные методы выявления водителей, которые находятся под воздействием наркотических веществ. По информации Европейского мониторингового центра по использованию наркотиков и наркозависимости, в одних странах используется портативный тест на слюну, в других полицейский полагается на видимые признаки наркотического опьянения. В обоих случаях для подтверждения используется анализ крови.
В некоторых странах за проваленный тест на наркотики можно попасть в тюрьму на два года и более.