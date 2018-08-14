Россия высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям, а злоупотребление США ролью доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к его ослаблению.
Роль доллара ослабнет - Лавров
Роль доллара ослабнет - Лавров
Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой в Анкаре.
"Уверен, что грубейшее злоупотребление долларом в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать. А все больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара", - пояснил глава российского дипведомства.
Из-за новых американских санкций, введенных на минувшей неделе, курс рубля заметно упал. Аналогичная ситуация наблюдается и в Турции, где с начала года лира обесценилась на 40%. Президент Тайип Эрдоган напрямую обвинил США в том, что Вашингтон ведет экономическую войну против Анкары.
"И Россия, и Турция страдают от давления доллара. Это подталкивает обе страны искать совместный выход из ситуации", - говорит турецкий экономист Надир Девлет.
Ранее Эрдоган заявил о готовности вести торговлю с рядом партнеров, в том числе Россией, в национальных валютах. В Кремле заявили, что такой шаг считают целесообразным, но подчеркнули, что нужна "скрупулезная проработка" вопроса.