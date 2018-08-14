Политические узники России: кто и за что сидит в тюрьме

Украинский режисер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, продолжает бессрочную голодовку уже три месяца, требуя освобождения из российских тюрем нескольких десятков украинских граждан, которых он считает политзаключенными. На прошлой неделе его сестра Наталья Каплан сообщила о резком ухудшении его здоровья. По словам защиты и родственников, за время голодовки он потерял больше 15 килограм и его пульс упал до 40 ударов в секунду.

Сенцов, признанный политическим заключенным многочисленными НКО, включая Amnesty International, был задержан в мае 2014 года в Крыму по обвинению в подготовке терактов.

По мнению правозащитных организаций, в России находятся десятки, а по некоторым данным, сотни политзаключенных. Так, «Мемориал» сообщает о 183 человек, а по информации портала PolitPressing.org, число находящихся в СИЗО за свои политические убеждения достигает 269 человек.

Самые массовые политические преследования в России - религиозные, считает руководитель программы поддержки политзаключенных "Мемориала" Сергей Давидис: "Все остальные уголовные дела носят индивидуальный характер. В прошлом году лица подвергались обвинениям по более чем 42 статьям уголовного кодекса."

Ялтинское дело "Хизб ут-Тахрир"

Зимой 2016 года 6 человек, среди который крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, были арестованы по делу религиозно-политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая с 2003 года признана в России террористической.

По данным обвинения, они проводили собрания, на которых изучали литературу «Хизб ут-Тахрир», обсуждали отношения между Россией и Украиной и планировали свергнуть действующую власть.Председателю мусульманской общины Муслиму Алиеву, задержанному по этому делу, грозит пожизненное заключение, остальные могут попасть в тюрьму на срок до 20 лет.

Представителей этой религиозной группы задерживают не только на аннексированном полуострове: несколько десятков человек сидят в СИЗО в Башкирии, Татарстане и других регионах страны. Но по мнению крымскотатарского Меджлиса, ялтинское дело - часть репрессивной кампании, развернутой силовиками против несогласных с политикой России.

"Их привлекли по делу "Хизб ут-Тахрир", а теперь добавили в обвинение попытку захвата власти, - говорит заместитель главы крымскотатарского Меджлиса Ильми Умеров. - Как могли эти 6 обычных рабочих претендовать на захват власти в Российской Федерации?"

""Хизб ут-Тахрир" фундаменталистская исламская организация, но подчеркнуто приверженная к мирным средствам, - считает Давидис. - В течение многих лет этих людей преследуют и сажают за решетку только за то, что они ведут эфемерные разговоры об исламской доктрине и грядущем халифате."

В Крыму проживают около 300 000 крымских татар. После того, как Россия аннексировала полуостров в 2014, 74 человека было арестовано по обвинению в экстремизме. Около 30 человек получили реальные сроки.

"Дело 26 марта"

Полиция задерживает протестующую во Владивостоке 26 марта 2017 года REUTERS/ Юрий Мальцев

26 марта 2017 года в десятках российских городов прошли масштабные акции протеста против коррупции властей. По разным данным на улицы вышли от 36 до 88 тысяч человек. Московские правоохранительные органы задержали больше тысячи человек, среди которых 70 несовершеннолетних. Это самое большое количество задержанных на демонстрациях за последние 20 лет.

9 человек в трех городах стали фигурантами уголовных дел, 7 человек получили реальные сроки от нескольких месяцев до нескольких лет по обвинениям в применении насилия к представителям власти.

Правозащитники считают, что состав преступления был сфабрикован. "Мемориал" признал фигурантов "Дела 26 марта" политзаключенными, за преследования "при отсутствии состава преступления". "Это очевидный пример действия, которое направлено на запугивание людей, на отвращение людей от любых мероприятий оппозиционного толка, - говорит Давидис. - Власть не хочет публичной уличной активности."

"Дело 26 марта" часто сравнивают с "Болотным делом", когда во время протестов на Болотной площади в Москве было арестовано несколько десятков человек, многие из них получили реальные сроки.

Дело против правозащитника Титиева

Оюб Титиев на заседании суда REUTERS/ Саид Царнаев

Руководителя чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева задержали в январе 2018 года в селе Курчалой Чеченской Республики за хранение наркотиков. "При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", — говорится в сообщении МВД. По словам самого Тетиева наркотики были ему подброшены.

"Мемориал" выступил в защиту своего сотрудника. По мнению Давидиса, дело Титиева - один из наиболее вопиющих случаев политических заключенных: "Это не просто преследование по политическим мотивам, а преследование правозащитника – человека, который защищал права других лиц. Это особенно опасное действие," - говорит он.

Титиев фиксировал нарушения прав человека в Чечне, среди его расследований - доклады об уничтожении домов людей, объявленных чеченской властью терористами, расследования ситуации с представителями ЛГБТ-сообщества. "Вся деятельность Мемориала вызывала раздражение чеченской власти, - считает Давидис. - Кадыров и его помощники неоднократно высказывались, что Мемориал – это плохо и деятельность их вредная."

После ареста правозащитника, другие отделения "Мемориала" на Северном Кавказе подверглись нападениям. В Ингушетии двое неизвестных подожгли офис представительства. В Дагестане подожгли машину местного сотрудника. В марте этого года главу дагестанского отделения "Мемориала" Сиражутдина Дациева избили двое неизвестных.

Массовые преследования Свидетели Иеговы

Деннис Кристенсен (сверху), рейд собрания Свидетелей Иеговы (снизу) Европейская Ассоциация Свидетелей Иеговы

Свидетели Иеговы - еще одна большая религиозная группа, которая подвергается гонениям в России по оценкам различных правозащитных организаций. Около 22 последователей этой веры сейчас находятся в СИЗО за "осуществление экстремистской деятельности", еще не менее 9 - под домашним арестом.

В городе Орел по делу об экстремизме под стражей находится гражданин Дании Деннис Кристенсен. 46-летнего датчанина задержали в мае 2017 года во время чтения Библии с соверующими.

Кристенсен находится в СИЗО около полутора лет, делопроизводство близится к концу, но Европейская Ассоциация Свидетелей Иеговы не питает никаких иллюзий на положительный исход. "Происходящее в Российской Федерации называется религиозными гонениями, - считает представитель ассоциации Ярослав Сивульский. - Мы наблюдаем полный отказ Российской Федерации от соблюдения прав человека, а именно права на свободу совести и свободу вероисповедания."

Human Rights Watch выступила с призывом освободить Кристенсена.

В апреле 2017 года Верховный Суд Российской Федерации признал организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской. Помимо главного управления организации в Санкт-Петербурге, было закрыто около 400 региональных отделений.

До запрета в стране проживали 175 тысяч представителей этой религиозной группы, на данный момент эта цифра составляет 150 тысяч человек.