Вестминстер перекрыт

"За моей спиной вы можете увидеть, как полицейские машины с опознавательными и без опознавательных знаков прибывают к Вестминстеру. Оцепление, я думаю, доходит до другой стороны Уайтхолла. Люди, которые находятся здесь, не могут попасть на работу, район перекрыт, проводится расследование, станция метро Вестминстер также перекрыта. Полиция подтвердила арест человека, которого, как я видел, вытаскивали из машины.

Я поговорил с очевидцем события Джейсоном. И его слова подтверждают мной сказанное. Он утверждает, что темно-синяя или серо-синяя машина врезалась в заграждение на скорости 70-80км/ч и это было сделано намерено.

Это соответствует тому, что мне сказали и другие очевидцы. А я сам находился прямо на углу улицы и готовился к прямому эфиру, когда внезапно услышал звук удара, этакий бум.

Это был действительно звук столкновения, и я увидел бегущих в разные стороны людей. Когда я попытался приблизиться к автомобилю, там уже была местная полиция. Полицейские британского парламента приблизились к машине, затем, через секунд 30-40, три или четыре полицейских джипа уже подъезжали к месту происшествия. Позже они вытащили из автомобиля высокого мужчину с бородой, его арестовали и стали допрашивать.

Машина дымилась, на капоте была большая вмятина. Следователи сейчас обыскивают автомобиль в поисках улик, в том числе они ищут возможные взрывные устройства, которые могли находиться в машине. Вокруг оцепления начинают собираться журналисты, повсюду полицейские машины. Некоторые в замешательстве от случившегося пытаются покинуть место инцидента, чтобы доехать до работы. Сейчас самое главное – оставаться подальше от Вестминстера".