Десятки машин оказались объяты пламенем в ночь с понедельника на вторник в Швеции. По последним оценкам, были уничтожены не менее 80 автомобилей.
В Швеции за ночь сгорели около ста машин
Сейчас воспроизводится:
В Швеции за ночь сгорели около ста машин
Машины горели сразу в 20 разных местах. Инцидент произошел на западе страны.
Очевидцы описывают, как одетые в темное люди шли от машины к машине, разбивали стекла битами и бросали туда воспламеняющиеся жидкости. Целью вандалы выбрали парковки торговых центров и больниц.
Информации о задержаниях пока нет. Есть ли пострадавшие - также неизвестно.
Полиция говорит об абсолютном прецеденте: раньше происшествий подобного масштаба они не видели.
Стражи правопорядка не исключают, что действия молодых людей могли быть скоординированы через социальные сети.