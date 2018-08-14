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Швеция

В Швеции за ночь сгорели около ста машин

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В Швеции за ночь сгорели около ста машин

В Швеции за ночь сгорели около ста машин
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Десятки машин оказались объяты пламенем в ночь с понедельника на вторник в Швеции. По последним оценкам, были уничтожены не менее 80 автомобилей.

Машины горели сразу в 20 разных местах. Инцидент произошел на западе страны.

Очевидцы описывают, как одетые в темное люди шли от машины к машине, разбивали стекла битами и бросали туда воспламеняющиеся жидкости. Целью вандалы выбрали парковки торговых центров и больниц.

Информации о задержаниях пока нет. Есть ли пострадавшие - также неизвестно.

Полиция говорит об абсолютном прецеденте: раньше происшествий подобного масштаба они не видели.

Стражи правопорядка не исключают, что действия молодых людей могли быть скоординированы через социальные сети.