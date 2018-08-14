Южная Корея запретила передвижения на автомобилях марки BMW из-за соображений безопасности. С начала года здесь самопроизвольно загорелись около 40 машин.
Самовозгорание BMW
Самовозгорание BMW
Причиной, возможно, стал дефект двигателя. Запрет коснулся примерно 20 000 автомобилей. Передвигаться на этих машинах можно только до сервисного центра. В случае нарушения водителю может грозить до одного года тюрьмы.
Министр транспорта Южной Кореи Ким Хён Ми:
"Я прошу мэров, правительство и другие региональные власти дать распоряжение, чтобы разрешить уже проверенным автомобилям передвигаться согласно статье 37 закона о регулировании автотранспортных средств".
На прошлой неделе BMW объявил об отзыве более 100 тыс. машин для сервисного обслуживания, большинство автомобилей третьей и пятой серий с дизельными двигателями.
В целом данная мера затрагивает 42 модификации, выпускавшиеся с 2011 по 2016 годы.