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Южная Корея

Самовозгорание BMW

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Самовозгорание BMW

Самовозгорание BMW
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Южная Корея запретила передвижения на автомобилях марки BMW из-за соображений безопасности. С начала года здесь самопроизвольно загорелись около 40 машин.

Причиной, возможно, стал дефект двигателя. Запрет коснулся примерно 20 000 автомобилей. Передвигаться на этих машинах можно только до сервисного центра. В случае нарушения водителю может грозить до одного года тюрьмы.

Министр транспорта Южной Кореи Ким Хён Ми:

"Я прошу мэров, правительство и другие региональные власти дать распоряжение, чтобы разрешить уже проверенным автомобилям передвигаться согласно статье 37 закона о регулировании автотранспортных средств".

На прошлой неделе BMW объявил об отзыве более 100 тыс. машин для сервисного обслуживания, большинство автомобилей третьей и пятой серий с дизельными двигателями.

В целом данная мера затрагивает 42 модификации, выпускавшиеся с 2011 по 2016 годы.