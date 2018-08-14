Вена обошла в рейтинге самых комфортных городов мира лидирующий на протяжении 7 лет австралийский Мельбурн. Третье место занял японский город Осака. Четвертым оказался канадский Калгари, а замкнул пятерку - Сидней.
Вена - самый комфортный город
Вена - самый комфортный город
В десятку также вошли Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген и Аделаида.
Журнал The Economist каждый год составляет рейтинг городов по более чем 30 критериям, которые условно можно разделить на четыре категории - комфорт по уровню политической и социальной стабильности, уровню преступности, образования и доступу к системе здравоохранения.
Журнал составил также список городов, которые за год в наибольшей степени улучшили или ухудшили свое положение в списке.
Английский Манчестер по сравнению с прошлым годом отвоевал 16 позиций, благодаря усилению мер безопасности после прошлогоднего теракта.
Лидером негативной динамики стал Киев (118-е место из 140).
В прошлом году в список антирекордсменов входила Москва, опустившаяся на 80-е место. В этом году столица России оказалась на 68-й строчке, а Санкт-Петербург - на 70-й.
Последнее место в рейтинге 140 городов мира занимает Дамаск. Его соседями по самому низкому уровню комфорта в списке числятся столица Бангладеш Дакка и нигерийский Лагос