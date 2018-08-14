Музей античности в сирийском Идлибе, прекративший свою работу пять лет назад, снова открыл двери на этой неделе. Несколько десятков человек увидели пока ещё небольшую коллекцию музея.
Музей в зоне боевых действий
Музей в зоне боевых действий
Гости смогли насладиться различными мозайками, скульптурами, а так же утварью, относящейся к античности. Среди самых известных экспонатов - один из древнейших словарей.
Айман аль-Набо, ответственный за археологические раскопки в Идлибе:
"Мы хотим создать научно-исследовательский центр для тех, кто интересуется историей и археологией. Кроме того, для нас очень важно организовать посещение музея для студентов, которые не могут приезжать на места археологических раскопок из-за войны, разрушений или страха".
Пока для посетителей открыты только два зала, но несмотря на сложности, группа сирийских научных работников и археологов продолжает заниматься восстановлением экспонатов музея, всё ещё находящегося в зоне боевых действий.
В первые годы конфликта музей был разграблен и разрушен, а сам Идлиб подвергался многочисленным воздушным налётам.