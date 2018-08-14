За нами следят. Компанию Google уличили в постоянной слежке за пользователями без их разрешения.
Google следит за нами
Google следит за нами
Агентство Associated Press опубликовало результаты расследования, из которых следует, что многие сервисы компании Google, установленные на Android или iPhone, собирают информацию о местоположении пользователей даже в случае, если те выбрали режим, который блокирует эту функцию.
"На лицо явная несостыковка между тем, что пользователи могут понять и выбирать сами и тем, что компании в действительности делают. Например, вы ввели запрос, но решили, что не хотите, чтобы ваше местоположение отслеживалось, вы идете в настройки и включаете эту функцию, но компания автоматически продолжает следить за вами. Именно это пользователи и не могут предположить", - говорит эксперт по защите данных Фредерика Кальтхюнер.
Отмечается, что данные о геолокациях могут сохраняться во время работы сервиса Google Maps, погодных виджетов, а также при запросах в поисковике Google. Информация хранится в привязке к аккаунту пользователя сервиса.
"Я не думаю, что у них есть право собирать такого рода данные без разрешения. Особенно, что касается Facebook. Так что я возможно отказалась бы от его использования и скачала бы другое приложение, если оно есть", - говорит одна из пользователей.
Компания Google, комментируя скандальное расследование, заявила о «множестве разных способов», когда сбор данных о местонахождении может быть предназначен для улучшения обслуживания.
Проблема конфиденциальности затрагивает около двух миллиардов пользователей Android-устройств и сотни миллионов владельцев смартфонов компании Apple, на которых установлены фирменные сервисы Google.