Google следит за нами

За нами следят. Компанию Google уличили в постоянной слежке за пользователями без их разрешения.

Агентство Associated Press опубликовало результаты расследования, из которых следует, что многие сервисы компании Google, установленные на Android или iPhone, собирают информацию о местоположении пользователей даже в случае, если те выбрали режим, который блокирует эту функцию.

"На лицо явная несостыковка между тем, что пользователи могут понять и выбирать сами и тем, что компании в действительности делают. Например, вы ввели запрос, но решили, что не хотите, чтобы ваше местоположение отслеживалось, вы идете в настройки и включаете эту функцию, но компания автоматически продолжает следить за вами. Именно это пользователи и не могут предположить", - говорит эксперт по защите данных Фредерика Кальтхюнер.

Отмечается, что данные о геолокациях могут сохраняться во время работы сервиса Google Maps, погодных виджетов, а также при запросах в поисковике Google. Информация хранится в привязке к аккаунту пользователя сервиса.

"Я не думаю, что у них есть право собирать такого рода данные без разрешения. Особенно, что касается Facebook. Так что я возможно отказалась бы от его использования и скачала бы другое приложение, если оно есть", - говорит одна из пользователей.

Компания Google, комментируя скандальное расследование, заявила о «множестве разных способов», когда сбор данных о местонахождении может быть предназначен для улучшения обслуживания.

Проблема конфиденциальности затрагивает около двух миллиардов пользователей Android-устройств и сотни миллионов владельцев смартфонов компании Apple, на которых установлены фирменные сервисы Google.